Furti nei supermercati di Cava de' Tirreni: l'allarme della gang delle gomme bucate

Bucano le gomme e poi rubano spesa e soldi. È accaduto nei giorni scorsi nel parcheggio di due noti supermercati di Cava de' Tirreni. A lanciare l'allarme sono le vittime che, attraverso la segnalazione, hanno tentato di mettere in guardia i clienti dei market. Secondo le loro testimonianze, ignoti si aggirerebbero indisturbati nei parcheggi di due supermercati, uno del centro e l'altro nella zona industriale.

«Sono molto bravi a mettere a segno il loro piano - spiegano - puntano l'auto di un cliente del supermercato e mentre il malcapitato fa la spesa bucano gli pneumatici. Quando il cliente esce dal supermercato e si accorge della ruota sgonfia entrano in azione. In genere l'automobilista si mette all'opera per cercare di riparare la gomma o sostituirla. I ladri ne approfittano e portano via spesa, soldi e cellulare».

Il copione si sarebbe ripetuto già diverse volte: non è, infatti, la prima volta che accade perché già da tempo le segnalazioni di operazioni criminali analoghe si susseguono anche via social. «A mio padre è capitata la stessa cosa l'anno scorso - denuncia una persona - consiglio a tutti coloro che dovessero trovarsi con una gomma bucata nel parcheggio de supermercato, di chiamare la polizia, sono già state fatte denunce. Stanno aspettando di prenderli a questi ladri».

A quanto si apprende, truffe della stessa tipologia si sarebbero registrati anche nei parcheggi di supermercati anche a Nocera Superiore ed è probabile che ad agire siano gli stessi malviventi. «È bene stare con gli occhi aperti per evitare brutte sorprese anche quando andiamo a fare la spesa» commenta un cittadino. L'appello, come negli anni passati, potrebbe servire ad allontanare i malintenzionati.