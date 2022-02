Furti nei supermercati del Vallo di Diano: un arresto e una denuncia

Un arrestato e una denunciato per furti in supermercati nel Vallo di Diano. Nella giornata di ieri, intorno all'ora di pranzo, un 35enne di origine georgiane è stato arrestato per aver tentato di portare via degli oggetti da un supermercato di Sant'Arsenio.

Una refurtiva di circa 200 euro, soggetto. Il ladro aveva danneggiato i dispositivi antitaccheggio e aveva utilizzato una borsa termica per la schermatura. E' stato fermato dai carabinieri della stazione di Polla al comando del maresciallo Fabio D'Agostino mentre tentava di dileguarsi per le stradine sterrate limitrofe. La pattuglia è giunta sul luogo dell'intervento in 4 minuti. L'operazione rientra in un'attività di repressione contro i furti ai danni dei supermercati nel Vallo di Diano portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina al comando del capitano Roberto Bertini. Nei medesimi controlli la scorsa settimana è stato denunciato un altro georgiano, collegato con l'arrestato di ieri, per un furto in un supermercato di Polla.