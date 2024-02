Furto sventato alla lavanderia, il ringraziamento ai carabinieri: "Amore e professionalità per farci sentire al sicuro"

"Amore e professionalità". Due parole chiave per descrivere l'operato dei carabinieri di Salerno che - ieri mattina - sono intervenuti tempestivamente per sventare un furto all'interno di una lavanderia self-service nel cuore della città, nei pressi di Corso Garibaldi.

Ad esprimere gratitudine è il gestore dell'attività commerciale presa di mira dai tre autori del gesto (due uomini e una donna, prontamente notati, fermati e condotti in caserma dagli uomini dell'Arma impegnati in un normale controllo di routine del territorio.

Dopo la paura e i danni (ingenti) Generoso D'Amato ha scritto sui social un post proprio per ringraziare i carabinieri per l'attenzione e per quanto fatto: "Scrivo questo post non per farci compatire per gli ingenti danni subiti - scrive l'amministratore del gruppo Dampar Salerno - Faccio l'imprenditore da anni, queste cose fanno parte del "gioco" purtroppo e in qualche modo le metto nel bilancio. Scrivo questo post per esprimere tutta la mia gratitudine e apprezzamento per l'operato dei Carabinieri di Salerno che ieri ho avuto l'occasione di guardare negli occhi vedendo quanto amore e professionalità, nonché fino a che punto rischiano la propria vita, nel combattere il crimine per farci sentire al sicuro.

A questi Eroi dico grazie a nome di tutta l'azienda che rappresento".

I due uomini - dopo le formalità di rito - sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e minacce al gestore dell'attività mentre la donna (che faceva da palo) è stata denuncia a piede libero.