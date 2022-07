Giallo ad Eboli: cadavere rinvenuto in un'abitazione

Il cadavere di un anziano, 74enne ebolitano, è stato rinvenuto in un'abitazione ad Eboli. La salma era stata posta sotto sequestro per appurare le cause del decesso dell'uomo che è stato rinvenuto privo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno che ha disposto il sequestro della salma trasportata all'obitorio dell'ospedale di Battipaglia dove è stato effettuato l'esame esterno.

Il medico legale, che nelle ultime ore, ha effetteuato l'esame esterno della salma avrebbe appurato che l'anziano è deceduto per cause naturali e il magistrato che coordina le indagini ha ordinato il dissequestro del cadavere per consentire la celebrazione dei funerali.