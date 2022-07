Giffoni Film Festival 2022, l'attrice Elisa Forti sarà conduttrice

L’attrice Elisa Forte sarà al timone come conduttrice della 31^ edizione della manifestazione canora Giffoni Festival – Musica e Cultura che si terrà dal 7 al 9 luglio a Giffoni Valle Piana.

Insieme a lei alla conduzione anche Alfonso Senatore. «La musica sicuramente è una cosa piacevole ma non deve considerarsi soltanto una successione di suoni graditi all’ascolto ma un mezzo per scalare le vette dell’arte in senso ampio». Con questo pensiero il socio fondatore Generoso Andria dà vita ad un altro festival di successo a Giffoni affiancando al festival del cinema il festival canoro. Tutto ciò avviene trentuno anni fa. Ma il decollo definitivo va sempre ricercato al vertice. Da un condottiero che, tra mille difficoltà, ha sempre creduto a questa iniziativa. Il suo nome Nicola Delle Donne direttore artistico.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Giffoni, l'anteprima di “super-pets” con Lillo e... LE PROGRAMMAZIONI Giffoni, incontri con artisti di alto rilievo dal cinema allo sport INTERNET Di nuovo insieme in un nuovo spazio: ecco Ecommerce HUB 2022

Nel corso degli anni il festival canoro è sempre cresciuto fino a giungere alla trentunesima edizione. «Sono entusiasta di partecipare alla conduzione di questo festival al fianco del consolidato presentatore Alfonso Senatore. Vedremo alternarsi sul palco tantissimi talenti della musica Italiana e non solo. Sarà dato spazio anche a un repertorio di “giovani” talenti che si contenderanno il podio» ha affermato la conduttrice.

«La musica è stata sempre parte integrante della mia vita, è la forma d’arte più immediata che riesce a smuovere l’animo umano anche dei più “duri”. Sono emozionata e spero vi possiate emozionare insieme a me in questa splendida avventura» ha concluso Elisa Forte.