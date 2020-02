Ultimo aggiornamento: 07:47

Ci sono almeno altre cinque case hard a Battipaglia , oltre quella scoperta e sequestrata dalla polizia municipale in via Garibaldi dove due escort sono state sorprese dagli agenti con i clienti. I vigili urbani hanno avviato una vera e propria battaglia per sconfiggere la prostituzione a Battipaglia.. In un sito internet dove sono pubblicati annunci di escort pronte a incontrare i clienti a pagamento. Almeno cinque messaggi indicano come luogo d’incontro la zona industriale.La città è diventata crocevia delle strade del sesso a pagamento . In pochi mesi i vigili urbani, diretti dal colonnello Iuliano, hanno sequestrato due case hard. Il primo blitz è avvenuto qualche mese fa in piena estate, in un palazzo di via IV Novembre. Gli agenti fecero irruzione nella casa a luci rosse e scoprirono le escort con i clienti. Scene simili pochi giorni fa, in un appartamento di via Garibaldi. In un palazzo del centro, dove vivono molte famiglie, è stata scoperta un’altra casa a luci rosse. Le escort sono state sorprese mentre si intrattenevano con i clienti provenienti da tutta la Campania. Due donne entrambe originarie della Repubblica Dominicana, da tempo residenti in Italia, si prostituivano nell’alloggio sequestrato dai vigili urbani. Il proprietario è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Salerno, mentre per le prostitute scatterà il divieto di frequentare Battipaglia.Gli investigatori stanno lavorando per individuare chi gestisce il vasto giro di prostituzione, tenuto conto che in soli sette mesi la polizia municipale ha individuato e sequestrato due case a luci rosse molto frequentate. Oltre ai clienti del posto, le case hard venivano frequentate da uomini provenienti da tutta la Campania . Le escort che per ogni rapporto sessuale incassavano tra i 70 e i 100 euro, hanno pubblicato annunci erotici su un sito internet inerente incontri sessuali a pagamento e numeri di telefono per essere contate.