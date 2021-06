Le Grotte di Pertosa-Auletta riaprono ai turisti dopo 200 giorni

Le Grotte di Pertosa-Auletta, nel Salernitano, hanno riaperto le porte ai visitatori dopo la lunga chiusura di ben 200 giorni dovuta all'emergenza Covid-19.

Ubicato nel massiccio dei Monti Alburni, il complesso speleologico si caratterizza per essere sia l'unico in Italia visitabile anche a bordo di un barcone navigando il fiume sotterraneo Negro sia per essere IL solo complesso in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C. Le grotte, gestite dalla Fondazione MIdA, sono aperte al pubblico dal martedì alla domenica con prenotazione obbligatoria. Per le visite sono garantite tutte le misure di prevenzione previste dalle norme anti Covid-19 come i percorsi di visita obbligati, la misurazione della temperatura corporea e la presenza di dispenser con soluzioni alcoliche per i visitatori.

Le grotte di Pertosa-Auletta fanno parte del network dei Geoparchi Europei e della Rete Mondiale dei Geoparchi.