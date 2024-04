Amalfi, dal napoletano e dal casertano per truffare anziani: in due finiscono ai domiciliari

In trasferta da Maddaloni e Casalnuovo di Napoli per truffare gli anziani della Costiera amalfitana. Michele Tulanti, della provincia di Caserta, e Ciro Di Pierno, della provincia di Napoli sono agli arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal gip del tribunale di Salerno su richiesta della procura. I due, secondo quanto accertato dai carabinieri di Amalfi, sarebbero responsabili di due distinti episodi di truffa ad Amalfi ai danni di persone anziane.

I due, in particolare, sono accusati di essersi presentati nel mese di agosto 2023 a casa delle persone offese di aver indotto le vittime in errore, in un caso con la tecnica della consegna del pacco ordinato da un finto nipote e, nell'altro, del finto avvocato chiedendo monili in oro e denaro. In uno dei due episodi si sarebbero impossessati di orologie per il valore di 53mila euro.