In trasferta per vendere hashish nelle piazze di Angri: 3 ragazzi a processo

Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso due persone, fermate e trovate in possesso di una partita di hashish destinata alla rivendita sulla piazza di Angri. I due, originari di Corbara e Scafati, sono sotto accusa con un terzo imputato, interessato da uno stralcio, perchè furono sorpresi in possesso di diversi grammi di hashish, suddivisi in due confezioni contenenti nove e sette involucri e a loro volta potenzialmente frazionabili in 110 e 25 dosi ricavabili da piazzare sul mercato.

Il prezzo - secondo gli inquirenti - oscillava tra i 10 e i 20 euro a seconda della proporzione stabilita dai tre. Per due degli imputati ci sarà il processo dinanzi al tribunale monocratico di Nocera Inferiore. La terza posizione sarà invece valutata a seguito di stralcio, con procedimento separato.

L'episodio che li riguarda risale al 2015, quando i tre furono controllati dai carabinieri che avevano circoscritto la zona interessata dalle verifiche, durante un'operazione antidroga. L'accertamento portò ad esito positivo, con la presenza delle stecche di stupefacente destinate alla clientela, quella sera, collegata ai tre. La droga fu poi sequestrata contestualmente al controllo. Per i due, la Procura di Nocera ha ottenuto il rinvio a giudizio.