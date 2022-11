Idealform, formazione continua per le sfide del futuro

Diffondere gli strumenti disponibili nell’ambito della formazione continua, per offrire maggiori opportunità di lavoro. È questo l’obiettivo di Idealform, l’evento che si terrà il 2 dicembre, a partire dalle ore 1800, presso l’Hotel Ariston di Capaccio-Paestum.

La manifestazione, che è stata organizzata dall’Agenzia formativa Deaform, prevede la partecipazione di nomi importanti nell’ambito della formazione aziendale: Massimiliano Cantafia del Fondo interprofessionale FonARCom, Fabrizio Dafano, docente dell’università La Sapienza di Roma, e Romano Benini, giornalista, autore Rai e scrittore. A impreziosire la manifestazione, in chiusura, anche l’attore Gianmarco Tognazzi, che porterà la sua esperienza in ambito imprenditoriale.

L’evento è stato concepito come momento di incontro tra realtà differenti, con l’unico obiettivo di scambiare conoscenze in questo settore: «Sempre più spesso mi trovo di fronte a realtà aziendali con potenziali immensi, che però non riescono a esprimere pienamente perché non vengono sfruttate le possibilità offerte dalla formazione continua - spiega Daniele Camicia, fondatore di Deaform e promotore della manifestazione - Idealform, anche se non potrà sopperire al gap ancora presente, vuole offrire una panoramica sulle occasioni che le aziende possono sfruttare sin da subito».