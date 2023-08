Cava de' Tirreni, venduta alla Futura Line Industry la ex Cofima

Questa mattina presso lo studio notarile Amato, è stato sottoscritto l’atto di vendita del complesso industriale dismesso ex Co.Fi.Ma., tra il Comune di Cava de’ Tirreni e l’acquirente aggiudicatario della gara, Futura Line Industry, rappresentata dall’imprenditore Liberato Nocerino, per un importo di 5.434.236,00 euro, versato a favore della tesoreria del Comune metelliano.

«Con questo atto – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – si chiude definitivamente una vicenda controversa che ha caratterizzato per molti anni il dibattito politico cittadino. Abbiamo adempiuto ad un altro degli impegni presi nei confronti della nostra città: la vendita di un’area e di capannoni industriali acquistati all’asta con una operazione che si era rivelata subito un danno per le casse comunali. Un risultato importante che trasformerà, grazie alla nuova proprietà, un’area dismessa, in un impianto produttivo che darà nuovo sviluppo economico e occupazionale alla città. Ringrazio la struttura comunale, ed in particolare il dirigente ingegnere Antonino Attanasio, per l’eccellente lavoro svolto, e formulo ai nuovi proprietari le mie congratulazioni ed il mio in bocca al lupo».