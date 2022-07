Nuovo piano di raccolta rifiuti, rivoluzione della «differenziata»

Immaginato come una vera e propria rivoluzione, il nuovo piano di raccolta differenziata varato da Comune di Salerno e Salerno Pulita, si prepara ad entrare in vigore da questa domenica. Cambiano le regole e gli approcci ma, sebbene il personale della municipalizzata e quello volontario ce l'abbia messa tutta, potrebbe non essere possibile - per esempio - conferire il vetro porta a porta fin da subito in alcune zone della città. La querelle con i facilitatori, il piano ferie e i contagi da Covid hanno falcidiato la forza lavoro a disposizione determinando, nella concretezza, una sospensione delle attività di distribuzione di materiale informativo e carrellati. Ieri pomeriggio il lavoro è ripreso ma è difficile che si riesca, in tre giorni, a battere le zone ancora scoperte della città. Chi non avrà ricevuto i contenitori per il vetro - che va conferito senza buste - dovrà continuare a usare le campane la cui rimozione sarà avviata nelle prossime settimane. Anche sul fronte dipendenti le cose non vanno benissimo: i dipendenti sono preoccupati per l'avvio del nuovo piano. «Da una parte - spiega Antonio Capezzuto, segretario della Cgil Fp - avremmo voluto una maggiore condivisione dell'aspetto organizzativo legato alla nuova raccolta, dall'altro pare sempre più necessaria una riorganizzazione interna e la condivisione di rinnovati fabbisogni. Siamo dalla parte dell'azienda ma deve metterci in condizione di dialogare bene facendo anche lavorare bene i dipendenti». Numerosi i confronti delle ultime ore, con tanto di partecipatissima assemblea, al centro dei quali c'erano domande e perplessità che troveranno risposte solo cominciando a lavorare e correggendo il tiro, ove possibile.



Il nuovo calendario entra in vigore con i primi conferimenti di domenica sera: Salerno Pulita inizierà la raccolta a partire da lunedì mattina 18 luglio. «Gli utenti - chiarisce la società - dovranno cominciare a conferire con le nuove regole già a partire da domenica sera 17 luglio». La maggior parte delle utenze domestiche - ricadenti nella localizzaizone centro-zona est-zona ovest e Giovi - dovrà conferire la carta il lunedì sera e il non differenziabile (ormai ex indifferenziato) il giovedì sera. In pratica, ed è questa la novità, i giorni sono stati invertiti. Mentre il vetro andrà conferito la domenica sera. «Per quanto riguarda il vetro - si legge nella nota di Salerno Pulita - chi ha ricevuto il secchio o il bidone inizierà ad utilizzarli già da domenica sera 17 luglio; la zona movida e i rioni collinari, invece, come da calendario da lunedì. Coloro a cui non sono stati ancora consegnati dovranno continuare ad utilizzare la campane stradali finché non riceveranno le attrezzature». Nella zona movida e nei rioni collinari le utenze domestiche dovranno conferire la carta il martedì, anche se in orari diversi, e il non differenziabile il venerdì. Il tessile va conferito, infine, dalle 21 a mezzanotte del martedì.

Al fine di ottimizzare il lavoro di chi deve effettuare la raccolta, dal territorio comunale sono state estrapolate due aree: la zona movida e i rioni collinari (Matierno, Cappelle, Pastorano, Ogliara, Sant'Angelo, Rufoli e Sordina) che hanno calendari di conferimento diversi, specifici per loro. I rioni collinari conferiscono sempre al mattino, tra le 6.30 e le 13.30: vetro lunedì, carta martedì, plastica giovedì, non differenziabile venerdì e organico lunedì, mercoledì e sabato. In zona movida, invece, il conferimento è previsto sempre dalle 6 alle 8 ad eccezione del non differenziabile che va conferito dalle 21 a mezzanotte del giovedì. Per il resto gli stessi abbinamenti giorni/materiali sono quelli dei rioni collinari. Il tessile va tirato fuori sempre il mercoledì: dalle 6 alle 8 in zona movida e dalle 6.30 alle 13.30 nei rioni collinari. Specifici calendari, infine, riguardano le utenze commerciali della movida e del resto della città, consultabili sul sito di Salerno Pulita.