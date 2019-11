Una donna 35enne questa sera è stata investita da un'auto in litoranea tra Battipaglia ed Eboli ed è deceduta poco dopo l'incidente. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri che non hanno potuto far altro che costatare il decesso della signora che era in sella ad una bicicletta ed è stata travolta da un'utilitaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA