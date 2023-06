Incidente ad Amalfi: centauro contro un bus di linea, traffico in tilt sull'ex Agerolina

Ennesimo incidente stradale sulle arterie della Costiera Amalfitana. E' accaduto podo dopo le 20 alle porte di Amalfi, esattamente nel territorio a mezzadria tra Conca dei Marini e la cittadina capofila della Costiera.

Qui per cause in via di accertamento si sono scontrati un bus di linea che procedeva in direzione Agerola e uno scooter che viggiava in direzione opposta.

La persona rimasta ferita, a quanto pare senza gravi conseguenze, è stata poco dopo soccorsa da un'ambulanza del 118 di Castiglione e trasferita presso il presidio ospedaliero della Costa d'Amalfi per accertamenti mentre ad fornire assistenza agli automobilisti rimasti a lungo bloccati sono stati i volontari della protezione civile Resilienza Costiera Amalfitana.

L'ex statale Agerolina è rimasta bloccata per oltre un'ora e mezza con lunghe code che si sono fomate in entrambe le direzioni.

La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 22 quando i carabinieri della compagnia di Amalfi, che hanno eseguito una serie di rilievi, hanno autorizzato la rimozione dei mezzi rimasti coinvolti nel sinistro.