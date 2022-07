Furgone contro due auto a Eboli: otto feriti, cinque sono sacerdoti

Incidente stradale ad Eboli. Tre veicoli coinvolti nel sinistro stradale accaduto nel primo pomeriggio tra cui un'automobile finita fuori strada su cui erano a bordo cinque sacerdoti stranieri. Otto persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Tra i feriti cinque sacerdoti che erano diretti al Getsemani a Paestum. Fortunatamente, le condizioni dei feriti non sono gravi. La strada ad Aversana, dove si è verificato l'incidente, è stata chiusa per tre ore. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale. Un furgone si è scontrato con una Fiat Panda e poi è giunta l'auto, con a bordo i sacerdoti, che è finita fuori strada.

