Incidente ad Eboli: quattro feriti in ospedale, c'è una neonata

Incidente stradale ad Eboli. Due auto, una Opel Moka e una Renault Scenic si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la statale 18. Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale tra cui una neonata. Ad avere la peggio una donna, 40enne, trasportata all'ospedale di Battipaglia e ricoverata in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri e i vigili urbani di Eboli che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale.