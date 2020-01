Muore dopo un incindente stradale. La vittima è un volontario del 118 all'ospedale di Sarno, Fedele Formisano, di 46 anni, residente a San Valentino Torio. Il sinistro si è verificato ieri, tra Striano e Poggiomarino. L'uomo, sposato e padre di due bambini, era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un'auto. Ad avere la peggio è stato il 46enne. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale staizone e personale del 118 per tutti i rilievi del caso ed i soccorsi, oltre che per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Formisano stava rientrando a casa. Sull'episodio è stata notiziata anche la procura competente, al fine di svolgere le prime indagini. La salma, in attesa di tutte le verifiche, è stata trasportata invece all'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, mentre lo scooter è stato posto sotto sequestro. Con l'uomo, anche se in sella ad un altro scooter, viaggiava un amico, il primo ad allertare i soccorsi dopo l'incidente. La notizia della morte di Fedele Formisano ha scosso la comunità dell'Agro nocerino sarnese, specie il comune di San Valentino Torio, dove l'uomo viveva con la famiglia. Migliaia i messaggi di cordoglio lasciati dai tanti amici attraverso il suo profilo social. Uomo buono e di grande cuore, con la passione per i motori e del calcio, era conosciuto per il suo lavoro al 118 del pronto soccorso dell'ospedale di Sarno, il "Martiri di Villa Malta". Ultimo aggiornamento: 13:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA