Un murale di Luciano La Torre per la Grotta di Pertosa Auletta

In attesa del ritorno dei turisti, in attesa della riapertura dell'ingresso principale, in attesa di tanta bellezza da ammirare, ecco un'opera d'arte che mostra un'opera d'arte della natura. Un murales a Pertosa, realizzato su una struttura concessa da un privato è stato realizzato dal maestro Luciano La Torre, direttore operativo dei Beni Culturali a Pompei, artista di grande prestigio. L'opera dell'uomo rappresenta la bellezza delle Grotte dell’Angelo di Pertosa-Auletta: una sorta di anticipazione dello spettacolo che un turista può ammirare all’interno del geosito tra i più belli al mondo. Il murales è stato inaugurato, insieme a un largo nella stessa area, che rientra in più ampio progetto dell’amministrazione guidata da Domenico Barba.

