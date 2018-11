L'onorevole Bilotti visita i figli di Violeta. «Governo al lavoro contro la violenza sulle donne»

Domenica 11 Novembre 2018, 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La deputata 5 Stelle, Anna Bilotti, in visita a Sala Consilina e al centro anti violenza Aretusa dopo l'omicidio di Violeta Mihaela Senchiu di 32 anni per mano del suo compagno Gimmino Chirichella secondo le forze dell'ordine. "Ennesima storia orribile, ennesima tragedia di una giovane vittima il cui carnefice si rivela essere chi più di tutti avrebbe dovuto amarla e proteggerla. L'azione politica - ha detto il deputato- sarà immediata e il Governo sta già lavorando ad un tavolo interministeriale sul tema della violenza sulle donne". Poi il retroscena. "Ieri però ho sentito il bisogno di fare visita a quella famiglia consumata dal dolore. Voglio conservare tutto il bello che resta dell'incontro che ho avuto con i familiari di Violeta. Gli occhi di tre splendidi bambini vivaci, gentili e pieni di vita, la forza d'animo di nonna Dumitra e il calore di una comunità vicinissima".Sul posto ho poi cercato di capire con la responsabile del centro antiviolenza, vero presidio di frontiera nel Vallo di Diano, cosa possiamo fare noi tutti, cittadini e Istituzioni per evitare di piangere l'ennesima vittima. Pene più severe? Sensibilizzazione culturale? Tutela e giustizia per le vittime?Diamoci da fare, subito!Anna.