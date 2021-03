Da carcere a condominio sociale, al Mit un progetto da 8 milioni

L'obiettivo è riconvertire il convento Santa Maria della Consolazione facendone la sede di un progetto di un co-housing per anziani, giovani coppie e studenti. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la riconversione del convento rientrante nel complesso degli Edifici Mondo nonché la candidatura del progetto al «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il contributo ministeriale richiesto per l'intervento sfiora gli 8 milioni di euro, per l'esattezza 7.998.026. Il costo complessivo del progetto, infatti, è pari a 8.050.120 euro. Dei quali, stando alle previsioni degli uffici, in caso di ammissione a finanziamento 52.094 euro dovrebbe metterceli il Comune di Salerno, che si farebbe carico dell'intervento di sistemazione esterna, relativo alla pavimentazione e all'illuminazione pubblica. Spiccioli, al cospetto della somma che potrebbe arrivare dal Mit e dare nuova vita a parte di un complesso così importate come gli Edifici Mondo. Il progetto andrebbe a inserirsi nel Piano sulla rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso novembre.

L'avviso, scaduto ieri, punta a promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani per concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo. Il tutto, in un'ottica di innovazione e sostenibilità secondo il modello urbano della smart city, ovvero la città intelligente, inclusiva e sostenibile. Avendo acquistato nel 2003 dall'Agenzia del Demanio l'ex complesso carcerario situato nella parte alta del centro storico per destinarlo a scopi sociali di interesse generale con particolare riguardo alle problematiche dell'infanzia e degli anziani, il Comune non è stato ad oggi in grado di reperire le risorse finanziare necessarie per il recupero e la valorizzazione del complesso, in forte stato di degrado. Ma non ha mai messo da parte l'idea di rivitalizzare quegli edifici. Così, nell'ambito del progetto Clic finanziato dal programma Ue Horizon 2020 e finalizzato alla sperimentazione di politiche di economia circolare per le strategie di riuso del patrimonio culturale pubblico, il Comune ha lanciato, lo scorso anno, una consultazione pubblica per individuare possibili idee di riuso adattivo degli edifici Mondo. 14 le proposte acquisite, tra le quali sono emerse, tra l'altro, numerose idee per nuove e innovative forme di abitare, dal co-housing al condominio solidale. Il progetto di riconversione del Convento Santa Maria della Consolazione di co- housing per anziani, giovani coppie e studenti ha tratto spunto anche dalle idee emerse dalla consultazione pubblica. Ai fini della candidatura della proposta all'avviso ministeriale, il Comune ha trasmesso all'Agenzia del Demanio il progetto per acquisire conferma della piena disponibilità dell'immobile previa verifica del rispetto dei vincoli contrattuali e di destinazione d'uso previsti nell'atto di compravendita.



