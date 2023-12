Ladri in una chiesa di Nocera, rubate le offerte di Natale

La sera di Natale i carabinieri di Nocera Superiore non si aspettavano la visita di don Raffaele Corrado, il parroco di Santa Maria di Costantinopoli. Si era presentato per denunciare il furto nella chiesa che amministra. Con se ha le immagini delle telecamere di videosorveglianza nelle quali si vedono alcune persone trafugare in sacrestia e in altri locali della parrocchia. Ad agire sarebbero stati in otto. Sono entrati dal cortile laterale della chiesa per poi accedere alla sacrestia e nell’ufficio del prete.

Hanno iniziato a rovistare negli scaffali e nei cassetti della scrivania. Scoprono una piccola cassaforte, tentano di aprirla anche con l’ausilio di una smerigliatrice elettrica. Tutto inutile. Fino a quando trovano una cassetta. Poi la fuga. Don Raffaele spiegherà ai militari che erano custodite le offerte delle ultime settimane, poco più di 2.500 euro, soldi che dovevano servire per pagare le bollette e le luminarie allestite per il periodo natalizio.

Negli ultimi giorni in alcune frazioni di Nocera Superiore ci sarebbero stati diversi furti anche in appartamenti.

Forse la stessa banda che ha assaltato la chiesa. «Preghiamo - ha detto durante la messa di San Stefano don Raffaele - perché i loro cuori si aprano al bene e l’amore di Dio li avvolga di misericordia così da potersi ravvedere».