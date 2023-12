Colto da malore sul corso cittadino: muore ex infermiere scafatese

Dramma all'anti Vigilia di Natale sul Corso Nazionale di Scafati. Un uomo, poco più che sessantacinquenne è stato colto da un improvviso malore nel tardo pomeriggio di sabato 23 dicembre. Subito è partita la chiamata del 118. L'ambulanza, proveniente dall'ospedale di Nocera Inferiore, non è arrivata in tempi strettissimi. Inoltre tra i sanitari arrivati sul luogo non vi era un medico. Ciò ha impedito un pronto intervento sull'uomo, le cui condizioni sono peggiorate in pochissimo tempo. Il decesso è stato constatato dopo un'ora dall'accaduto.

L'uomo è un ex infermiere scafatese, impegnato in passato anche presso il P.O. "Mauro Scarlato".

Presente anche la Polizia Municipale che ha provveduto a gestire il traffico generatosi in seguito al fatto.

Don Peppino De Luca, parroco della chiesa di San Francesco Da Paola, lo ha ricordato così: «La disponibilità e la bontà sono state le note che hanno contraddistinto la tua professione e la tua esistenza.

Hai accompagnato con la tua discrezione tanti che hanno trovato in te un fratello. Ci hai lasciato attoniti un una triste antivigilia. Sabato scorso ci siamo detti tutto. Continua a proteggere chi hai amato».

«Mario era una persona molto umana e professionale. Veniva molto spesso nella mia residenza per anziani ed era ben voluto da tutti. Si intratteneva a parlare con me e mi dava molti consigli. Istruiva le mie dipendenti ed ha insegnato loro molte cose. Per noi è una grande perdita», ha affermato Carmela Berrito, titolare di una nota RSA di Scafati.