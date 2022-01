Tre ladri denunciati dai carabinieri ad Eboli. I carabinieri della stazione di Eboli hanno denunciato un uomo, ebolitano di 31 anni, ritenuto responsabile del furto in una serigrafia nel centro cittadino avvenuto il 13 gennaio scorso, e vennero rubate attrezzature e merce del valore di 5000 euro.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Eboli, svaligiata serigrafia: riecco il ladro denunciato due giorni... LE INDAGINI Tre auto danneggiate ad Eboli: caccia ai malviventi

Sono state denunciate anche altre due persone che hanno messo a segno un altro furto in un negozio per l'ammontare di 1.500 euro avvenuto lo scorso 10 gennaio. Si tratta di due uomini ebolitani rispettivamente di 38 e 32 anni quest’ultimo arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, per detenzione abusiva di arma da fuoco.