Ladri in azione al ristorante solidale, rubata una Smart Tv

Furto in un ristorante solidale di Angri. E’ stata la stessa associazione, vittima del raid, a denunciare quanto accaduto: ignoti hanno tentato di entrare nel locale ma non riuscendoci, dopo aver scardinato l’ingresso del dehors del locale in via delle Fontane, a ridosso del cavalcavia, hanno portato via una smart Tv.

I giovani del ristorante RAU - Ragazzi Giovani Uniti - sono impegnati quotidianamente nel preparare e servire piatti della cucina napoletana.

Per Imma Faravolo, presidente dell’associazione, «Gli attacchi vanno oltre il semplice furto. Siamo stati violati in un luogo così importante, un luogo che doveva essere sicuro e accogliente per i ragazzi speciali che fanno parte della nostra società».

Tanta amarezza per il furto, avvenuto su una strada principale e circondato da attività commerciali e abitazioni. Ma anche per la mancanza di un avviso relativo al danneggiamento di una struttura, visibile a tutti. RAU frappresenta “un’isola di inclusione”, un rifugio pensato per restituire dignità e inclusione ai ragazzi diversamente abili. Un ristorante solidale, un progetto importante promosso da due associazioni.