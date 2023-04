«Ladri in azione a Scafati», il video è virale e finisce ai carabinieri per indagini

SCAFATI. Un video che ritrarrebbe quattro presunti ladri diventa virale sui social e finisce anche ai carabinieri. Sono quattro gli individui ripresi con un telefono cellulare ed etichettati come «ladri in azione a Scafati», giorni fa. Il gruppetto avrebbe agito a Scafati, mentre un quinto complice sarebbe rimasto alla guida di un’Audi Q3 di grossa cilindrata di colore nero. Da un video che circola sul web, si vedono i quattro correre verso l’auto, salire a bordo della vettura e dileguarsi.

La targa risulta rubata perchè associata ad un altro veicolo. I carabinieri stanno indagando a seguito di diverse denunce, presentate anche nei giorni scorsi da molti cittadini. In molti pensano addirittura alle ronde notturne, per i tanti episodi: «Sono mesi ormai che girano indisturbati per le strade della città - spiega un cittadino - entrano nelle case, rubano macchine e qualsiasi cosa si trovano davanti. Ieri pomeriggio hanno rubato la bici elettrica a mio padre in un nano secondo, era appena entrato in un negozio. Non si può vivere più con la paura di non poter uscire di casa oppure lasciare la macchina ferma parcheggiata per più tempo! Scafati purtroppo è diventata terra di nessuno, abbandonata a se stessa di fronte all’indifferenza delle istituzioni!».

Gli fa eco una donna: «Sono entrati dentro casa di mio padre mentre lui era a letto ma per fortuna mio fratello li ha sentiti e fatti scappare. Poteva andarci peggio».