Scafati, commerciante minacciato e rapinato in strada

Rapinato in strada commerciante. L'episodio risale alla fine di marzo, intorno alle 23 a Scafati. L'uomo rientrava a casa quando è stato avvicinato e minacciato da uno sconosciuto. Il primo gestisce una macelleria nella zona periferica della città. La vittima avrebbe consegnato al bandito - non si sa se in possesso o meno di un'arma da fuoco - circa 600 euro.

Sull'episodio indagano le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al vaglio c'è la testimonianza del commerciante, così come potenziali video estratti dalle telecamere di sorveglianza della zona, oltre che privati. Il bandito potrebbe aver intimidito l'uomo anche con un'arma da taglio. Resta l'allarme e la preoccupazione in città per quanto già avvenuto nelle scorse settimane, così come negli ultimi mesi, per mano di rapinatori e ladri, andati a colpo di sicuro in diverse circostanze.