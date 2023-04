Nocera Superiore, recuperato e fatto brillare un ordigno della Seconda guerra mondiale

Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, ritrovato a Nocera Superiore, è stato fatto brillare dai militari artificieri, in collaborazione con la Croce Rossa dell'Agro, coordinata da Fabrizio Annarumma. L'operazione, importante per la sicurezza della comunità, è stata effettuata presso la Beton Cave, senza danni a persone o cose.

«Il lavoro del nucleo della Croce Rossa dell'Agro, coordinato da Annarumma, rappresenta un esempio di impegno e di dedizione alla comunità - si legge in un comunicato - dimostrando come il volontariato possa fare la differenza nella vita di tante persone. La Croce Rossa è una delle organizzazioni di volontariato più importanti e attive in Italia e nel mondo, impegnata in molte attività di supporto alla comunità. Grazie al suo lavoro costante e al grande impegno dei suoi volontari, la Croce Rossa è in grado di garantire assistenza e supporto a chiunque ne abbia bisogno, in qualsiasi situazione. Annarumma e il Nucleo della Croce Rossa dell'Agro hanno dimostrato grande impegno e professionalità nella gestione di un'operazione di grande importanza per la sicurezza di tutti. La loro presenza costante in momenti di difficoltà come questo rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità, un esempio di solidarietà e di volontariato che tutti dovremmo prendere a modello».