Campagna, arrestato ladro: ruba carta prepagata dall'auto e preleva centinaia di euro

Ladro arrestato dai carabinieri a Campagna. Carmine Moccaldi è stato arrestato per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento,dai carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Greta Gentili.

Il ladro nei mesi scorsi ha rubato una carta prepagata, riposta in una borsa in un'automobile in sosta, ed ha eseguito nuemrosi prelievi di denaro per l'ammontare di centinaia di euro.