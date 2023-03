Ladro solitario in pizzeria, proprietaria diffonde il video del furto

SCAFATI. Furto in una pizzeria a Scafati, nei giorni scorsi. All'alba di martedì, un ladro è entrato all'interno del ristorante di via Catalano, forzando la serranda e dirigendosi poi alla cassa, per prendere i soldi.

L'uomo è poi fuggito, indisturbato. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza di Scafati. Il video del ladro è stato diffuso dalla proprietaria del ristorante. Non è la prima volta che vengono denunciati furti nel comune dell'Agro.

Negli ultimi mesi, una banda aveva consumato diversi colpi ad una gioielleria. Poi c'era stato un colpo ad un bar tabacchi. Molte le reazioni di rabbia dei cittadini, dopo la diffusione del video da parte della titolare della pizzeria. Come avviene in questi casi, la richiesta è quella di maggiori controlli, a scopo preventivo, durante le ore notturne.