Lavori al molo di Positano e caos passeggeri, l'intervento completato entro il 5 giugno

Sarà completamente fruibile entro il prossimo 5 giugno il molo di Positano interessato da lavori di messa in sicurezza e di rifacimento della pavimentazione resissi necessari dopo la mareggiata dello scorso autunno.

A renderlo noto è stato il sindaco Giuseppe Guida nel corso dell'ultimo consiglio comunale nel corso del quale ha anche spiegato le motivazioni dei ritardi.

«I lavori strutturali più impattanti e rumorosi si sono conclusi, nei giorni passati su insistenza dell’amministrazione comunale e grazie al supporto indispensabile del Prefetto di Salerno, Francesco Russo, e alla collaborazione con la Regione Campania e la ditta esecutrice dei lavori - ha detto il sindaco di Positano - sono stati disposti dalla stessa Regione titolare dell’intervento di manutenzione del molo, orari di lavoro serrati che sono continuati fino alle 19 di ogni giorno compresi i fine settimana. Ciò ha evidentemente evitato un ulteriore prolungarsi delle tempistiche necessarie per il ripristino totale della banchina la cui consegna è disposta salvo imprevisti per il prossimo 5 giugno».

Durante questo periodo resterà operativa per le attività di imbarco e sbarco passeggeri, la porzione di molo denominato pezzotto. Insomma, quel lembo di molo lungo il quale sono stati canalizzati i flussi di passeggeri continerà a garantire le operazione di sbarco e imbarco. Così come accaduto nei ponti del 25 aprile quando la situazione di caos fu una conseguenza di un afflusso eccezionale subita perlatro dagli stessi operatori marittimi costretti a lavorare in condizioni difficili con un molo a mezzo servizio.

«È costante il confronto con la Capitaneria di Porto e la Regione Campania Direzione trasporti oltre che con il Presidente Luca Cascone, al fine di limitare il più possibile i disagi dovuti ai limiti spazi a disposizione» conclude il sindaco Giuseppe Guida.