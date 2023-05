Cortocircuito al frigorifero, prende fuoco fabbricato: salve otto persone

Dramma sfiorato all'alba, a Scafati, in periferia, dopo l'evacuazione di un'intera famiglia per l'incendio scoppiato all'interno della propria abitazione.

Pare che le cause siano riconducibili al cortocircuito di un frigoferito. Per le persone rimaste, ora, senza un tetto è già partita una raccolta fondi.

L'evento si è verificato all'alba, quando un odore di bruciato ha svegliato uno dei componenti del nucleo familiare, una donna. Da lì a poco la diffusione delle fiamme, con la famiglia che è riuscita ad uscire all'esterno in tempo. Otto in tutto le persone.

Nessuna di queste ha riportato ferite. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i primi soccorsi e per domare l'incendio. Intanto, la locale parrocchia ha dato inizio ad una raccolta fondi per dare una mano agli inquilini del fabbricato. "C'è bisogno di aiuto per queste persone in difficoltà che hanno subito una sventura terribile", dice don Vincenzo Ragone, parrocco di San Vincenzo Ferreri.