Salerno, Cateno De Luca chiama Vincenzo: «Due De Luca sono meglio di uno»

«Secondo voi sono a Salerno per caso? A.A.A. Cercasi…Vincenzo De Luca. Due De Luca sono meglio di uno». Cateno De Luca fa tappa a Salerno per il secondo appuntamento dell'assemblea costituente di «Sud chiama Nord». E lancia l'invito al presidente della Campania Vincenzo De Luca per un caffè davanti al golfo di Salerno.

Dopo la due giorni di Roma, che ha gettato le basi per il nuovo progetto dell'esponente politico siciliano, tornano a riunirsi a Salerno i rappresentati dei movimenti, dei partiti e delle associazioni. «Una due giorni in Campania per fare il punto sulla rete che si sta costruendo - dice De Luca - Il progetto confederativo lanciato un mese fa sta adesso raccogliendo varie realtà civiche di tutta Italia per organizzare una piattaforma in modo da poter affrontare la sfida per le europee a maggio 2024. Grazie al contributo dei rappresentanti dei movimenti che hanno scelto di proseguire questo percorso con noi».