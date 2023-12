La senatrice salernitana Bilotti in Serbia come osservatrice Osce: «Paese cruciale dell'area balcanica»

La senatrice del movimento cinquestelle Anna Bilotti da giovedì si trova in Serbia in qualità di membro della Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell’Osce, per osservare le elezioni parlamentari anticipate che si sono svolte domenica 17 dicembre.

La missione della delegazione, che si svolge a Belgrado e Novi Sad, è quella di valutare la conformità delle elezioni all’impegno dell’Osce, agli obblighi e standard internazionali ed alla legislazione nazionale. «Osservare il processo elettorale è un ruolo di grande responsabilità - afferma la senatrice - che ci permette, allo stesso tempo, di entrare in contatto con un Paese complesso e con grandi prospettive di sviluppo. Un Paese cruciale per l’area balcanica, che da tempo aspira all’adesione all’Unione Europea».