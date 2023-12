Sondaggi, affonda il M5S e record negativo per il Pd. Stabile il centrodestra

Quasi un punto su 14 giorni per il M5S e un nuovo minimo storico per il Pd targato Elly Schlein. Non sembrano aver portato bene all'opposizione le battaglie condotte nelle ultime due settimane. Tra bagarre sul salario minimo e dure prese di posizione nello scontro tra il ministro Guido Crosetto e la magistratura, i due partiti leader della minoranza parlamentare hanno continuato a perdere terreno nei confronti di Giorgia Meloni e del suo esecutivo (sostanzialmente stabile, con la coalizione che segna un +0,2%).

A fare peggio di tutti è il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte che, secondo l'ultima Supermedia Agi/Youtrend, è sceso ben al di sotto del 16% delle preferenze, lasciando sul terreno lo 0,9% e attestandosi al 15,6. Il partito fondato da Beppe Grillo resta però saldo sul podio delle forze politiche italiane capaci di aggregare più elettori, dietro solo a Fratelli d'Italia (confermatosi stabile al 28,7%) e al Partito democratico. Per quanto anche i dem non abbiano subito gravi perdite rispetto alla rilevazione precedente del 23 novembre scorso - al pari della coalizione di centrosinistra, ora al 25,2% (-0,2%) - il calo registrato dello 0,1% è sufficiente a far toccare il punto "più basso" al Partito democratico da quando a largo del Nazareno è approdata Schlein.

GLI ALTRI

Movimenti minimi anche dietro.

Se la Lega guidata da un Matteo Salvini molto attivo in vista delle elezioni Europee di giugno guadagna lo 0,2% (9,3%), Forza Italia perde invece lo 0,3%, fermandosi al 7,5%. A calare è anche Azione di Carlo Calenda (-0,2%, 3,8% totale), mentre restano stabili sia l'Alleanza Verdi/Sinistra che Italia Viva di Matteo Renzi e +Europa (rispettivamente al 3,4%, 3,1% e 2,6%). Tra i restanti partiti della rilevazione mini-exploit per Noi Moderati di Maurizio Lupi (+0,4%, 1,3% totale) che però resta "ultimo" dietro a Italexit (-0,2%, 1,8% totale) e Unione Popolare (+0,3%, 1,5%).