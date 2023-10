Malformazione alla gamba a 9 anni, raccolti 2000 euro per le cure del piccolo Francesco

E' di 2000 euro la cifra raccolta ieri, dai tifosi della Nocerina, per aiutare la famiglia di Francesco. Il piccolo ieri era allo stadio S. Francesco.

I tifosi del gruppo "Nuvkrinum Ultras Curva Sud" hanno raccolto, all'esterno dello stadio, le offerte per sostenere la famiglia in previsione di alcune cure molto costose. Il giovane, invece, si è emozionato per la partita, stando tra calciatori, allenatore e dirigente.

Prima del match, il capitano Agostino Garofalo gli ha regalato il gagliardetto della squadra. La somma raccolta è di 2.212 euro, un grande aiuto per la famiglia del ragazzo di Nocera Superiore, di 9 anni, viste le cure alle quali si sta sottoponendo.

Il prossimo 5 ottobre, infatti, è previsto un nuovo intervento chirurgico.

Il ragazzo è affetto da una complessa malformazione ad una gamba, ipoplasia, che ha reso la sua vita difficile in ragione dei tanti interventi chirurgici non ancora completati. Per Francesco è durissima restare in piedi e fare anche pochi passi. La mamma ha attivato una raccolta fondi on line: https://gofund.me/6ddcedb8 per chiunque voglia dare un contributo. I tifosi della Nocerina hanno risposto presente alla solidarietà, non essendo neanche la prima volta che si prodigano in iniziative del genere, come quelle da tradizione per il reparto neonatale dell'Umberto I.