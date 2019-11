Maltempo, a Corbara cede un pezzo di strada, a pochi metri dal centro abitato.

In via cautelativa il sindaco, Pietro Pentangelo, ha firmato un'ordinanza urgente per vietare il transito dei veicoli pesanti. Protezione civile impegnata in attività di monitoraggio. Situazione critica anche ad Angri dove a preoccupare sono le condizioni del Rio Sguazzatoio. Allagamenti si sono registrati in seguito ai forti acquazzoni di queste ore, rendendo le strade a ridosso del canale off-limits. © RIPRODUZIONE RISERVATA