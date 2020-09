Mansarda in fiamme a Sala Consilina, un ferito lieve e un'altra persona illesa. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Eugenio Siena. Il rogo è stato spento ma la mansarda è andata distrutta.

Sono in corso gli accertamenti per comprendere l'origine del rogo dell'area sottoposta a dei lavori di manutenzione. Per il ferito è stato necessario l'intervento del personale del 118 per una possibile lieve intossicazione, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Ultimo aggiornamento: 12:05

