Venerdì 12 Luglio 2019, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova maturità si chiude con una pioggia di centisti. Malgrado la rivoluzione decisa dal ministero dell’Istruzione con l’introduzione della revisione al compito di italiano e al colloquio orale con le buste a sorpresa, gli studenti salernitani riescono a cavarsela alla grande. Mai come quest’anno infatti, record di centisti a Salerno, con picchi ai licei Regina Margherita e Severi. Si diplomano con cento pieno ben 220 candidati su 2200 maturati, quindi il 10% del totale nel capoluogo: l’anno scorso i centisti furono 197 e rappresentarono l’8,9% dei diplomati. Le lodi sono state 78 e rappresentano il 3,5% (un anno fa furono 68, quindi il 3% dei diplomati). A tal proposito si rileva che la concentrazione più alta di diplomati con 100 e lode si registra al liceo Da Procida (se ne contano 17) e al Tasso (ben 14).Complessivamente, la maturità 2019 si chiude con medie alte e ben oltre le più rosee aspettative. «Studenti ben preparati», dicono i presidenti delle commissioni. «Ma non c’è stato nessun regalo», precisano i commissari dei licei del capoluogo. Tanti anche i 99, quindi dei centisti mancati per un soffio. «Ne abbiamo avuti almeno cinque, segno che i centisti sono centellinati, per me anche il 98 equivale a cento», precisa Ester Andreola, preside del liceo Sabatini Menna, l’unico artistico del capoluogo. I presidi sono «soddisfatti» e «orgogliosi». La maturità 2019, interessata da un restyling sostanziale, è da record. Battuto quello della maturità 2018-2019, quando i centisti furono 197. Nessuna brutta sorpresa per 2mila e 200 maturandi del capoluogo: l’esame è andato in porto senza patemi. A Salerno i respinti di quest’anno sono stati quattro, uno in meno rispetto a quelli della scorsa maturità