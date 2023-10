Migranti, nel porto di Salerno la Geo Barents con 258 profughi: la metà resterà in Campania

Ha attraccato al molo Manfredi, nel porto di Salerno, la nave Geo Barents con a bordo 258 migranti di cui 26 minori non accompagnati. Sono stati predisposti i servizi di ordine pubblico e l'identificazione da parte del questore di Salerno Giancarlo Conticchio. Presenti sulla banchina, tra gli altri, il prefetto di Salerno Francesco Esposito, il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore alle politiche sociali Paola de Roberto.

Dalla nave dell'ong Medici senza frontiere stanno sbarcando adesso 258 migranti (175 uomini, 27 donne e 56 minori, di cui 26 non accompagnati) soccorsi in mare e provenienti da Siria, Egitto, Bangladesh, Sudan, Sierra Leone e Pakistan. I primi a scendere sono i migranti con problematiche di carattere sanitario (22 i casi di scabbia accertati) ai quali il personale dell'Asl presente effettuerà anche lo screening Covid-19.

«Finora non ci sono state segnalate criticità sulla nave. Abbiamo da tempo collaudato una modalità di accoglienza che funziona perfettamente. Con la Protezione civile, la polizia di Stato, i servizi sociali di Salerno, e tutti i soggetti interessati, siano sulla banchina per fare in modo che le operazioni di sbarco e di distribuzione dei migranti siano il più tempestive possibile», spiega il sindaco Napoli.

«La nostra finalità, adesso, è quella di far scendere a terra i naufraghi e poi le attività saranno finalizzate all'individuazione delle persone che hanno agevolato l'immigrazione clandestina.

L'obiettivo è individuare gli scafisti che sono a bordo», avverte il questore Conticchio specificando poi che gli altri scafisti indagati nelle precedenti operazioni «sono indagati, in attesa del processo e sono in carcere».

Sulla banchina del porto di Saleno il siriano cinquantenne Moyossav Alkaraceh in attesa della moglie Samar che si trova sulla nave Geo Barents attraccata questa mattina con a bordo 257 migranti. Lui vive e lavora in Germania da tre anni. È arrivato a Salerno nella speranza di riportare la moglie 42enne via con lui. In mano le carte di quello che dovrebbe essere un certificato di matrimonio. Non è riuscito a spiegare come sia arrivato in Italia dalla Germania e neanche come sia giunto in Germania dalla sua terra d'origine.