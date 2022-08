Minori, Sal Da Vinci incoronato Stella d’Italia da Sal De Riso nella notte del panettone

Sal incorona Sal. Nella notte del Panettone svoltasi ieri a MInori, quando la cittadina della Costiera è stata protagonista di un evento a pochi metri dal mare che bagna la Costiera. E nel corso della serata svoltasi ai piedi della chiesa madre dedicata alla Trofimena, sono state consegnate le “Stelle d’Italia”, i riconoscimenti attribuiti nell’ambito della manifestazione dedicata al più classico dei lievitati. Tutto questo mentre sul lungomare si è svolta la suggestiva degustazione dei panettoni che tra quattro mesi compariranno sulle tavole di Natale.

“La Notte del Panettone in riva al mare” ha chiamato a raccolta 27 maestri lievitisti provenienti da tutt’Italia, assieme ai quali ha proposto e distribuito gratuitamente degustazioni di panettone artigianale ad una folla di buongustai che ha visitato la città. Tutti in fila per assaggiare il lievitato più famoso della pasticceria italiana.

Classico, alla frutta, con il gelato: il panettone artigianale d’estate piace sempre di più. E se in Italia si è già imposto “fuori stagione”, compiendo la totale destagionalizzare del re delle tavole natalizie, ora i Maestri dell’Accademia del Lievito Madre e del Panettone Italiano chiedono che venga messo a punto un disciplinare per definire con precisione i requisiti e le caratteristiche di quest’eccellenza del Made in Italy in vista della conquista del mercato internazionale.

E, mentre la degustazione ha coinvolto grandi e piccini sulla spiaggia e sul lungomare cittadino, sul sagrato della Basilica di Santa Trofimena, con una cerimonia introdotta dall’esibizione del soprano Silvia Sammarco, sono state assegnate le “Stelle d’Italia 2022”: un premio riservato ai protagonisti del mondo dell’enogastronomia, della cultura e dello spettacolo che, con impegno e talento, sappiano portare in alto il nome della nostra nazione.

Hanno ricevuto il riconoscimento: Nino Di Costanzo, chef patron del due Stelle Michelin Danì Maison di Ischia; Giuseppe Di Tommaso, inviato e giornalista di Rai1; Anna Rita Vitolo, attrice di teatro e protagonista della fiction “L’Amica geniale”; l'artista Sal Da Vinci che, per l’occasione, ha interpretato alcuni classici della canzone napoletana. Il Premio “Maestro Alfonso Pepe – Una Stella per sempre” è stato assegnato a Luigi Biasetto, Relais Dessert e già Campione del mondo di pasticceria.