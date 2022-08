L'annuncio di Sal De Riso: «Torna Il Panettone in riva al mare»

Panettone d'estate? Perché no. Il 30 agosto, a Minori, ritorna l’evento​ “Il Panettone in Riva al Mare”.​ L’annuncio è arrivato da Sal De Riso, famoso pasticcere della Costiera amalfitana.

Da tutt’Italia, per quel giorno, arriveranno​ ventisette maestri lievitisti di grande fama: Marco​ Avidano, Mario Bacilieri, Alessandro Bertuzzi, Maurizio Bonanomi, Fabrizio Camplone, Emanuele Cantolacqua Ripani,​ Roberto​ Comi, Davide Dall'Omo, Sal De Riso, Denis Dianin, Aniello Di Caprio, Angelo Di Masso,​ Salvatore Gabbiano, Claudio Gatti, Giorgia Grillo, Daniele Lorenzetti,​ Giuseppe Mascolo, Grazia Mazzali,​ Luca Montersino, Oscar Pagani, Giuseppe Pepe, Anna Sartori, Alessandro Slama,​ Valter Tagliazucchi, Carmen Vecchione, Andrea Zino e Patrick Zanesi.

L’evento, organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre, di cui è presidente Claudio Gatti, con la collaborazione attiva del maestro Sal De Riso, che è tra i soci fondatori, ha per obiettivo di far degustare​ a tutti i visitatori della cittadina costiera i panettoni​ di tanti maestri: dai grandi classici alle ultime novità. Così, martedì 30 agosto, a partire dalle 20.45, il lungomare di Minori diventerà, per il secondo anno consecutivo, la capitale dei panettoni.

«Il Panettone in Riva al Mare è un evento a cui la città di Minori tiene molto” ha dichiarato Sal De Riso “in occasione della scorsa edizione abbiamo registrato un’affluenza record, che contiamo di replicare anche quest’anno, a dimostrazione che il panettone piace molto anche d’estate ed è amatissimo anche al Sud».

«Per noi è un grande onore festeggiare il panettone estivo in una delle regioni che ha dato lustro ​ e fatto onore all’artigianalità italiana in Italia e nel mondo" ha dichiarato​ Claudio Gatti, Presidente dell'associazione​ "grazie infinite al lavoro e all’impegno profuso dal maestro Salvatore De Riso e dei tanti accademici che danno lustro a livello internazionale al panettone artigianale».

L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Minori e dell’evento Gusta Minori ed è sostenuto da aziende di materie prime, attrezzature ed accessori che da sempre lavorano per promuovere l'eccellenza artigianale.