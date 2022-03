Squisito rilancia i piatti della tradizione pasquale in versione take away

I piatti più amati della tradizione pasquale in versione take away. E’ questa la proposta che S.qui.sito, boutique gastronomica di Sant’Anastasia (Napoli), lancia ai clienti in occasione di Pasqua e Pasquetta 2022: dal casatiello alla pastiera, dal ruoto di agnello con patate alla lasagna con i carciofi, passando per pizze rustiche e fragranti filoni sugna e pepe. Specialità dolci e salate, realizzate secondo le antiche ricette campane, pensate per essere ordinate e portate a casa. La preparazione di ogni pietanza è affidata agli artigiani del gusto di S.qui.sito – cuochi, pasticceri ed esperti panettieri – ai quali spetta il compito di selezionare le migliori materie prime per garantire al consumatore un prodotto finale di alta qualità e dal sapore inimitabile.

Il Casatiello e le pizze rustiche pasquali

Prodotto di punta delle feste pasquali è il Casatiello napoletano “sugna e pepe”, la ciambella rustica a base di farine selezionate, acqua, strutto e abbondante pepe nero. A rendere speciale questo lievitato salato sono i salumi e i formaggi scelti per farcirlo – prosciutto, mortadella, cicoli, formaggi dolci e piccanti, le uova sode – che vengono amalgamati nell’impasto conferendo un sapore ricco ed intenso. La lunga e lenta lievitazione invece permette di ottenere un prodotto alto e soffice al palato. Non da meno le pizze in pala e le pizze rustiche pasquali di Squisito: si può scegliere tra la pizza farcita con sottili fette di pancetta e carciofi oppure quella ripiena di uova, ricotta e mix di formaggi. Per i palati più tradizionalisti non mancano le classiche Margherita, Marinara, pizze a base di verdure di stagione e sfiziosi filoni sugna e pepe.

Lasagne ai carciofi, arrosti alla brace e agnello di Laticauda

Tra i primi piatti da ordinare e servire durante i giorni di festa c’è la Lasagna ai Carciofi che gli chef di Squisito preparano con sottili sfoglie di pasta all’uovo alternate con morbidi cuori di carciofo e una salsa besciamella. Ma sono i secondi a catturare l’attenzione degli appassionati di carne e barbecue: c’è il ruoto di agnello con patate e piselli un classico della tradizione campana caratterizzato dal sapore semplice e rustico al contempo; particolarmente apprezzato anche l’agnello di Laticauda un presidio Slow Food e una razza tipica delle province di Caserta, Benevento e Avellino. E per chi non rinuncia alla brace di Pasquetta la Macelleria di Squisito offre 19 referenze provenienti da Italia, Brasile, Usa, Australia, Europa del Nord, Giappone e Argentina tagli pregiati perfetti da cuocere al barbecue.

Salumi e formaggi nazionali e internazionali

Il tagliere è un must dei pranzi pasquali. Nel reparto Salumeria e Caseificio di S.qui.sito è possibile orientarsi tra referenze provenienti da diverse regioni d’Italia e del mondo: un assortimento di circa 200 salumi e 300 formaggi realizzati da produttori attentamente selezionati, perfette da affettare per comporre un ricco antipasto. Tra i prodotti più richiesti un posto di riguardo spetta alla ricotta salata prodotta con latte vaccino e caratterizzata dal tipico sapore piccante e marcato, non da meno la ricotta toscana del Caseificio di Sorano un prodotto gustoso e particolarmente dolce al palato. Tra i formaggi freschi ci sono le mozzarelle, le trecce e le provolette a marchio S.qui.sito realizzate con latte di alta qualità e disponibili in varie pezzature e poi i grandi stagionati come il provolone del Monaco 14 mesi, i formaggi francesi a pasta molle e il gorgonzola di Luigi Guffati. Anche la salumeria offre un ventaglio di prelibatezze a cominciare da un assortimento di pregiate pancette, il San Daniele affumicato e il pregiato jamon iberico Joselito Gran Riserva ma anche mortadelle italiane al tartufo nero o al pistacchio, bresaola IGP di fassona e culatello di Zibello Dop.

Uova di cioccolato, colombe artigianali e pastiera napoletana

Durante i giorni di festa la gastronomia di Squisito si riempie di leccornie artigianali che fanno la felicità di grandi e piccoli. Tra i dolci delle feste un posto di riguardo spetta alla pastiera napoletana che i pasticcieri di Squisito realizzano secondo tradizione con una base di pasta frolla farcita con freschissima ricotta, cubetti di cedro e grano cotto. Per i golosi ci sono inoltre le uova di cioccolato S.qui.sito sottili sfoglie di cacao lavorate a mano da esperti maestri cioccolatieri disponibili nei gusti al latte e fondente, ma anche uova nocciolate e ricoperte di frutta secca; le uova dell’opificio SantoMiele vere e proprie opere d'arte realizzata con ingredienti di provenienza campana come le arance o le mele annurche essiccate; le uova dell’azienda toscana Slitti nocciolate, stagnolate o decorate. E ancora le uova artigianali dell’azienda Autore disponibili nei gusti cioccolato bianco e mandorle salate, al latte ricoperto di nocciole o fondente al pistacchio.

Per gli amanti dei lievitati invece ci sono le Colombe dal maestro pasticcere Sal De Riso lievitati sontuosi e dai sapori intensi che richiamano alla memoria le materie prime della Costiera Amalfitana come la Colomba al limoncello o quella ricotta e pera alle quali si aggiungono la colomba mandorlata e quella al gusto amarena realizzate in collaborazione con S.Qui.Sito. Per palati esigenti invece c’è la colomba all’albicocca pellecchiella del Vesuvio dello chef Stella Michelin Gennarino Esposito un lievitato elegante e dal sapore avvolgente. Infine la Colomba della pasticceria veneta Perbellini caratterizzata da una ghiaccia morbida e da un impasto soffice.