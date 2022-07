Salerno, in scena “bastimento Napoli” lo spettacolo sulla musica partenopea

Terzo appuntamento per la II edizione di “Salerno classica”, che venerdì 8 luglio alle ore 21, inaugura la sua estate. Questa terza serata, che saluterà protagonisti “l’Ensemble lirico Italiano” diretto da Francesco D’Arcangelo con il soprano Annalisa D’Agosto, la chitarra e la voce popolare di Fernando Galano, l’attore Sergio Mari e la ballerina Alessandra Ranucci, ha come titolo Bastimento Napoli, uno spettacolo di musica e parole scritto a quattro mani da Sergio Mari e Fabio Marone, con gli arrangiamenti di Giovanni Liguori.

APPROFONDIMENTI CONCORSO Premio Massimo Troisi, a San Giorgio a Cremano arriva la 22esima... I CONCERTI Amalficoast Summer Festival, tra gli artisti Fred De Palma, Boro... L'EVENTO Villa Guariglia, presentata la 25esima edizione dei Concerti...

Bastimento Napoli guidato dalla sirena partenope sarà un excursus nella storia della tradizione napoletana attraverso le pagine più amate e anche poco conosciute della nostra tradizione musicale. La canzone napoletana esplorata in ogni suo aspetto, dalla teatralità e passionalità alla capacità di adattarsi alle esigenze di mercato,sarà dunque la protagonista induscissa dell'evento. La canzone, “porosa” come la città – per dirla con la definizione che Benjamin coniò per Napoli -, ha assorbito tutto, riuscendo a rimanere in fondo se stessa. Malgrado sia stata contaminata, nel tempo, da sonorità appartenenti ad altre culture e ad altri generi musicali, la melodia napoletana è riuscita a conservare un suo codice di riconoscimento, che la rendeancora oggi inconfondibile. “Tu m’aje prommiso quattro moccatora…”è questo il più antico frammento di canzone napoletana che ci è pervenuto, risalente alla fine del 1200. E’ questo il canto delle lavandaie del vomero che Pasolini fa risuonare nelle strade della città partenopea.

Nel viaggio tra lenote incontreremo anche Donizetti e la tarantella "Cicerenella" passando poi per “I’ te vurrìa vasà” e “O surdato ‘nammurato”. In un ponte tra passato e presente si farà un salto nell'epoca di “’O sole mio” per giungere fino al grande Pino Daniele. La stagione della canzone napoletana è sembrata tante volte esaurita. Invece, quel misterioso e sfuggente Dna, ogni tanto ricompare, nelle canzoni dimostra la vitalità di una tradizione inesauribile, ed ecco che fra un’antica villanella di Velardiniello e la canzone di Pino Daniele passano più di quattrocento anni eppure, se provate a canticchiarle vedrete che sono figlie della stessa madre. Dal mare nascono e al mare ritornano, infatti, le note di questo concerto, che abbracciano la tradizione popolare, la “poesia cantata” del repertorio d’autore, completata dalla memoria sonora collettiva con il vigore ritmico e l’aggressività espressiva che sa trasformarsi in danza e nella eterna sfida del popolo partenopeo alla vita.