Niente alimenti e bevande durante il corteo del Cristo Morto

Stop alla somministrazione di alimenti e bevande durante il passaggio della processione del Venerdì Santo. Lo hanno deciso gli uffici comunali di Amalfi che hanno imposto agli esercizi che ricadono sul percorso del Cristo Morto anche la rimozione di tutte le attrezzature presenti sul suolo pubblico e l’apposizione di candele col conseguente spegnimento di tutte le luci.

Questo per garantire l'atmosfera di contrizione che caratterizza uno dei momenti più sentiti di fede. Infatti, la tradizionale processione del Gesù Morto ad Amalfi è un rito che suscita commozione e suggestione e in difesa del quale erano intervenuti alcune settimane fa il priore dell’Arciconfraternita dell’Addolorata e il comitato organizzatore che in una lettera aperta lamentavano la scarsa attenzione degli esercizi commerciali.

E così il comune ha deciso di intervenire imponendo una serie di limitazioni a cominciare proprio dalla somministrazione di alimenti e bevande che venerdì sarà sospeda dalle 19.15 fino alle 22.30.

Durante lo svolgimento del corteo processionale sono così sospese tutte le concessioni di suolo pubblico presenti lungo il percorso, per cui dalle 18 alle 23 dovrà essere rimossa qualsiasi attrezzatura presente su suolo pubblico, mentre dalle 19.15 alle 22.30 è fatto obbligo di spegnimento di qualsiasi fonte luminosa visibile dalla strada pubblica interessata dall’evento.