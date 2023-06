Nocera Inferiore: pioggia di calcinacci dal municipio, nessun ferito

I grossi pezzi di intonaco sono caduti durante la notte. Ed è stata una fortuna per l'assenza di passanti in via Canale a Nocera Inferiore. Si è sgretolato parte del cornicione del tetto del municipio.

Questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. I pompieri hanno spicconato l'intonaco per eliminare pezzi distaccati anche apparentemente integri. Sul posto anche agenti della polizia municipale che hanno provveduto a chiudere al traffico la strada.

Probabilmente è stata la pioggia di questi ultimi giorni e quella caduta ieri sera a provocare il rigonfiamento e la rottura di parte del cornicione, intonaco che si è distaccato dai profili inferro del tetto. Il municipio era stato recentemente interessato da lavori di ristrutturazione e pitturazione delle mura esterne su tutti e quattro i lati del grande palazzo adibito a inizio del secolo scorso a sede comunale.