Aggredito in casa da una banda di ladri, viene ferito a sassate da uno dei tre che si è poi dato alla fuga. L'ennesimo allarme furti arriva sempre dalla periferia di Nocera Inferiore e risale allo scorso weekend. Secondo quanto raccontato da un vicino di casa nella zona di via Fiano, il proprietario di un appartamento è stato aggredito dopo aver scovato dei ladri frugare in casa propria. Giorni fa, intorno alle 21.00, tre persone a volto scoperto - forse stranieri - avevano fatto irruzione all'interno dell'abitazione, riuscendo a forzare una delle porte d'ingresso.



All'interno c'era il proprietario, in cucina, al piano terra, insieme alla madre anziana in sedia a rotelle e alla sorella disabile. Dopo qualche minuto è stato attirato da alcuni rumori provenienti dalle camere da letto al piano superiore. Nel salire le scale si è trovato davanti uno dei malviventi.

Probabilmente l'uomo stava facendo da palo agli altri due complici. Il bandito ha colpito il proprietario di casa con delle pietre che aveva con sé. I tre sono poi riusciti a fuggire, sfruttando le campagne circostanti e lasciando il piano superiore dell'appartamento a soqquadro. La persona ferita è stata accompagnata in ospedale, dopo una richiesta d'aiuto telefonica al 118. In ospedale, all'Umberto I, è stato medicato. Sull'episodio è stata sporta una denuncia alle forze dell'ordine. Quanto accaduto ha messo nuovamente in allarme i cittadini della periferia di Nocera Inferiore.



«Sono passati i giorni - dice uno dei residenti della zona - a fare calmare le acque e le attenzioni (non dei cittadini che sono sempre in allerta) e la periferia piomba nuovamente nella paura. Ci serve un aiuto, da soli rischiamo solamente di avere la parte peggiore, come già successo!». Di recente, la polizia aveva disposto nuovi e ulteriori controlli di pattuglia nelle zone periferiche del territorio. Vista l'esiguità dei mezzi - già nota da tempo - era stata avviata un'azione di prevenzione per furti commessi proprio negli ultimi mesi. Uno dei controlli, di recente, aveva condotto all'arresto di due persone, scovati all'interno di una proprietà privata. Ancor prima, tuttavia, diverse denunce erano state presentate alla polizia e ai carabinieri del reparto territoriale. Il più delle volte si trattava di furti in appartamento, spesso consumati anche con all'interno i proprietari di casa. Tra le vittime era finito anche un assessore dell'attuale giunta. I cittadini hanno chiesto nuovi e maggiori controlli, specie nelle ore notturne, in quelle zone dove più volte è stata segnalata la presenza di bande di ladri.