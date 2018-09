Giovedì 27 Settembre 2018, 14:32

NOCERA INFERIORE - Il vento che sta soffiando con forza ormai da due giorni nell'Agro nocerino sarnese, questa mattina ha provocato la caduta di alcuni pannelli che coprivano gli impianti di condizionamento dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Le lastre sono finite in un cortile interno della parte di edificio che affaccia su viale San Francesco. In quel momento non transitavano persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, con una autoscala, hanno eliminato altri panneli che rischiavano di finire al suolo, mettendo in sicurezza l'intera area che è stata interdetta ai passanti.Il vento ha anche abbattuto un grosso albero in via San Felice e Costanza al quartiere Casolla. Alcune automobile che erano in sosta sono state danneggiate.