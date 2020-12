E' stato trovato senza vita, all'interno della sua abitazione. Probabilmente era deceduto da qualche giorno. Questo quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione del gruppo territoriale di Nocera Inferiore, ieri sera, quando in via Astuti erano stati sollecitati per un intervento all'interno di un appartamento. Da quest'ultimo, infatti, pare provenisse un odore sospetto.

Le segnalazioni ai militari erano state diverse. Sul posto era giunta a quel punto anche una squadra dei vigili del fuoco, che hanno forzato l'ingresso del domicilio per poi fare il loro ingresso. Qui, hanno trovato una persona anziana, priva di vita. L'intervento è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera. Con le dovute precauzioni del caso, con gli operatori che indossavano tute e mascherine protettive, sono state effettuate le prime verifiche sul corpo dell'anziano, di circa 80 anni, deceduto - secondo una prima ipotesi - da qualche giorno. L'uomo pare vivesse da solo, ma sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini per ricostruire eventuali e altre circostanze.

