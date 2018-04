Domenica 15 Aprile 2018, 05:05 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2018 10:36

C'è un fermo per l'omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo. Un giovane valdianese è stato portato in caserma nella Compagnia di Sala Consilina ed è stato interrogato. A suo carico ci sono diversi elementi ma ovviamente è ancora presto per parlare di giallo svelato. Il 18enne è stato ucciso con sei coltellate e trovato privo di vita otto giorni dopo la sua scomparsa da casa.