Il caso dell'ospedale di Eboli arriva al Ministero della Salute. Ieri mattina, infatti, si è tenuto a Roma un incontro sulle sorti del nosocomio ebolitano, organizzato dal sottosegretario Tullio Ferrante, su input del consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Norma. Presenti il sindaco Mario Conte, anche il consigliere di Eboli 3.0 e presidente della terza commissione, Matteo Balestrieri e una delegazione di Forza Italia, rappresentata dal capogruppo Giuseppe Norma, da Gianfranco De Nigris e dall’avvocato Cosimo Marino.

«IlMario Conte ha esposto le ragioni a supporto dellaricevendosull’impegno, da parte del Ministero, ad individuare lada condividere con glie con, perla prospettiva di, così come ipotizzato nel documento programmatico regionale approvato lo scorso 16 novembre - spiegano da palazzo di città- nell’occasione, il sindaco ha evidenziato le caratteristiche, lee l’entità delle prestazioni dell’a tutela delladi decine di migliaia di utenti e dei cittadini dell’intera, attraverso un documento consegnato all’incontro». Anche per il consigliere forzista l’incontro ha assunto una

«La riunione si è focalizzata sulla possibile chiusura del nosocomio ebolitano e sulle attività potenziali da intraprendere per scongiurarne la cessazione - ha spiegato Norma - la delegazione di Forza Italia ringrazia il Ministero della Salute per l’occasione di confronto. Il partito azzurro sta rafforzando la filiera istituzionale attraverso azioni mirate per il nostro territorio. Anche se è tardi e le scelte della giunta regionale possono sembrare definitive, la delegazione forzista ha dichiarato che farà il possibile per tutelare la salute dei cittadini della Piana del Sele». In effetti, la visita romana, seppur sia stata tappa istituzionalmente importante, non ha portato i frutti di una soluzione risolutiva. Atteso, infatti, è l’incontro chiesto a gran voce dal sindaco Conte con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Proposito ribadito anche nella nota ufficiale diramata dal Comune a margine dell’incontro. Durante l’ultima assise pubblica, risalente al mese scorso, fu il sindaco della città di Campagna, Biagio Luongo, a proporsi come mediatore proprio al fine di organizzare un incontro in cui si potesse portare all’attenzione del governatore campano la grave situazione del polo ebolitano, dalle cui sorti dipendono migliaia di cittadini che abitano nell’entroterra.